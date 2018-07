Podcast: Hoe instanties faalden bij de metromoord

Het is inmiddels bijna een jaar geleden dat Amsterdammer Joost Wolters werd doodgestoken door de ernstig verwarde Philip O. Uit een reconstructie van AT5 en de Volkskrant bleek deze week dat een opeenstapeling van fouten vooraf ging aan de fatale steekpartij in metro 53,

De uitgebreide reconstructie leidde tot Kamervragen aan minister Dekker (Rechtsbescherming). Een andere prominente bewindsman, Justitieminister Grapperhaus, zegde toe met de nabestaanden van Wolters in gesprek te gaan.



In het Volkskrantgeluid praten AT5-journalist Mark Schrader en Volkskrant-verslaggever Elsbeth Stoker na over de zaak.



