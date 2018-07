Angie Stone te laat in Paradiso wegens uitdroging

Soulzangeres Angie Stone trad gisteren in Paradiso anderhalf uur te laat op wegens ziekte. Dat meldt de poptempel op Facebook. Fans uitten hun frustraties gisteravond op Twitter over het optreden.

'We hebben veel opmerkingen binnengekregen over het optreden van Angie Stone gisteravond en we willen daar opheldering over geven. Vlak voor het concert bleek Angie Stone uitgedroogd te zijn', zo staat te lezen in een verklaring.

'Na een bezoek van de dokter en het nemen van serieuze medicatie heeft Angie Stone tegen doktersadvies in besloten om toch op te treden. Dit om haar fans niet teleur te stellen. We hopen op begrip voor de situatie en wensen Angie Stone een goed herstel toe.'

Fans hadden op Twitter flinke kritiek en noemden het optreden 'een aanfluiting' en 'teleurstellend'. Sommigen suggereerden dat ze stoned was. Ook het excuusbericht kan op weinig bijval rekenen: 'Als ik het geluid had willen horen van een cappuccino melkopschuimer dan was ik wel thuisgebleven hoor!'