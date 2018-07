Beste voetbalster ter wereld heeft relatie met Ajax-keeper Van Leer

Er is in voetballand een nieuwe liefde opgebloeid. Voetbalsterren Lieke Martens en Benjamin van Leer bevestigen via Instagram hun relatie door precies dezelfde foto te plaatsen.

Afgelopen week ontstonden er roddels nadat Martens en Van Leer een foto op Instagram hadden geplaatst van hetzelfde balkon. Bij de meest recente foto gaan zij in het bijschrift in op de speculaties.

Zo schrijft Martens bij hun nieuwe foto: 'Het strand is beter dan het balkon', refererend aan Van Leer's foto met het onderschrift: 'Ja, het was mijn balkon. Anyway, nu mag het weer rustig worden'.

Afgelopen maart zette Martens een punt achter haar relatie van zeven jaar. Ze ging met haar jeugdliefde in Barcelona samenwonen, maar dit bleek uiteindelijk toch niet te werken. Nu lijkt ze, zoals op de foto te zien, gelukkig te zijn met de Ajacied.

Voetbalsterren

Martens werd in 2017 met het Nederlands elftal Europees kampioen en speelt voor FC Barcelona. Ze werd uitgeroepen tot Europees voetbalster van het jaar en beste voetbalster van de wereld. Van Leer is sinds 2017 tweede keeper bij Ajax, hiervoor zat hij bij Roda JC en PSV.