Tussen het Tropen- en het Scheepvaartmuseum in: is dit dé plek voor een Slavernijmuseum?

Als het aan de gemeente ligt, krijgt Amsterdam een nationaal museum over het slavernijverleden. Maar waar zou zo'n museum het beste tot z'n recht komen? AT5 vroeg drie kenners naar hun ideale locatie.

Miguel Heilbron, een van de oprichters van de Black Archives, hoopt op het Hugo Olijfveldhuis aan de Zeeburgerdijk. 'Er zijn al verschillende organisaties actief in dit pand. Onder meer de Vereniging Ons Suriname. Hier zijn al verschillende dingen rond het slavernijverleden te zien. Expliciet met een link naar het heden.'

Een museum moet volgens Heilbron dan ook niet alleen over 'toen' gaan, maar ook de erfenis van slavernij laten zien.



Een praktische reden voor het pand op de Zeeburgerdijk is er ook. Het ligt aan de museumroute. Vlakbij het Tropen- en het Scheepvaartmuseum. 'En de tram stopt voor de deur.'



De komende dagen doen meer Amsterdammers hun suggestie op AT5. Zelf een goed idee? Indienen kan tot 1 oktober.