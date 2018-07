Advocaat Meijering over afluisteren journalist: 'OM heeft spreekwoordelijke poep aan de rechter'

Gisteren bleek dat het Openbaar Ministerie (OM) een journalist heeft afgeluisterd in de zaak van de moord op Redouan B., de onschuldige broer van kroongetuige Nabil B. Bij advocaten en andere journalisten zorgt dit voor verontwaardigde reacties.

Het afluisteren gebeurde op de dag van de liquidatie, 29 maart jl. De officier van justitie gaf toestemming voor het afluisteren. Het verzoek werd niet voorgelegd aan het college van procureurs-generaal of de parketleiding van parket Amsterdam. Dit is tegen de regels in.

Bijzondere omstandigheden

'Een journalist mag in principe niet worden afgeluisterd, tenzij er sprake is van zeer bijzondere omstandigheden die maken dat de geheimhoudingsplicht van de journalist naar de bron moet wijken voor het algemeen belang van de waarheidsvinding', zegt persrechter Peter Björn Martens. 'Er was net een moord gepleegd op een broer van de kroongetuige. Er stonden levens op het spel. De rechter-commissaris heeft gezegd: als wij niet alleen deze moord op kunnen lossen, maar ook nog andere moorden kunnen voorkomen, dan vind ik dat er sprake is van zulke bijzondere omstandigheden dat deze journalist nu wel moet worden afgeluisterd.'

Het OM legt uit waarom ze zich niet direct aan de regels hielden. 'In die luttele minuten of uren na de moord moet er zoveel gebeuren. En toen heeft de officier van justitie pas later, nadat de toestemming al was verkregen, beseft dat er een interne toetsing aan vooraf was gegaan', zegt Justine Asbroek van het OM.

'Aanslag op de rechtsstaat'

De advocaat van de schutter van de moord, Nico Meijering, is niet te spreken over het afluisteren van de journalist. 'Dit is een klap in het gezicht van de vrije journalistiek, noem het maar gerust een aanslag op de rechtsstaat.' Asbroek geeft wel toe dat er fouten zijn gemaakt en dat de gesprekken zijn vernietigd: 'Wij hebben uiteindelijk de opname vernietigd, omdat wij allereerst onze interne regels niet hebben nageleefd. En omdat wij daarnaast de inbreuk die op de journalist en de bron is gemaakt zoveel mogelijk hebben willen beperken. Wij hebben dus ervoor gekozen om de journalist te beschermen, terwijl de rechter-commissaris op dat moment uit is gegaan van het onderzoeksbelang.' De rechter-commissaris is het dus niet met deze beslissing eens.

'Poep aan deze rechter'

'Zo zie je hoe de verhoudingen liggen inmiddels: het OM laat zich eigenlijk niet meer controleren door een rechter. Je mag toch hopen in Nederland, in een rechtsstaat als de onze, dat het Openbaar Ministerie luistert naar wat een rechter zegt, maar het OM had hier spreekwoordelijke poep aan wat deze rechter had te zeggen. Ik kan mij goed voorstellen dat een rechter dan boos wordt', zegt advocaat Meijering.

'Het lijkt er nu op dat het schering en inslag is dat wij journalisten afluisteren. Dat is absoluut niet de bedoeling. Dat willen we ook helemaal niet. En dat is ook de reden dat we hebben gezegd: dat gesprek, die opname, die moet zo snel mogelijk worden verwijderd', zegt Asbroek van het OM.