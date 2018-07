Extra beveiliging op en rond de Reguliersdwars

De komende tijd zullen er extra handhavers worden ingezet in de Reguliersdwarsstraat. Dat heeft burgemeester Van Aartsen vanmiddag bekend gemaakt in de commissie Algemene Zaken van de gemeente. De handhavers komen de buurt voor onbepaalde tijd versterken.

Van Aartsen besloot dit naar aanleiding van het verhaal van Monique de la Fressange, de dragqueen die in de nacht van 23 juni 2018 door drie mannen in elkaar werd geslagen.

Twee extra

Hoewel de mishandeling aan de Prins Hendrikkade was, komen de extra handhavers nu in en rond de Reguliersdwarsstraat. Dit omdat er in dit gebied veel roze horeca is gevestigd. Het gaat om in ieder geval twee extra handhavers dan de normale bezetting. Dat gebeurt voor onbepaalde tijd.

Anti-homogeweld

Dragqueens worden vaker lastig gevallen in de stad. Alleen al in de eerste maand van dit jaar werden er meerdere geweldsdelicten gepleegd tegen homo's, drags en transgenders in de stad. Zo werd Xeverio (24) in januari met een baksteen op zijn hoofd geslagen, werd diezelfde maand een homoseksuele man in het Westerpark mishandeld en werden de voortanden van de 22-jarige Victor uit zijn mond geslagen omdat hij 'een kankerhomo is'.

De mishandeling van Monique de la Fressange is dus een toevoeging aan het rijtje anti-homogeweld.

Steeds onveiliger

Ook volgens Van Aartsen voelt de lhbti-gemeenschap zich steeds onveiliger in de stad. Hij 'kan het zich goed voorstellen' dat het tegenwoordig een stuk onveiliger is dan grofweg 10, 15 jaar geleden.

De afgelopen tijd heeft de waarnemend burgemeester meerdere gesprekken gevoerd met de lhbti-gemeenschap en daar komt deze maatregel nu uit voort.