'Ik werd bij mijn keel gegrepen, tegen het bed aangeduwd en stikte bijna'

Dinah werkt al 30 jaar als trans-sekswerker in Amsterdam. Ze kreeg in die jaren te maken met intimidatie, aanranding en is zelfs bijna vermoord. 'Als ik geen geld had gegeven, was ik er niet meer geweest', vertelt de 49-jarige transgender.

Dinah is niet de enige. Vrijwel alle van de sekswerkers in Nederland kregen het afgelopen jaar met geweld te maken.Dat bleek eerder vandaag uit onderzoek van Soa Aids Nederland en Proud, de belangenvereniging van sekswerkers. De daders zijn vooral klanten die zich, verbaal en fysiek, agressief gedragen. 'Ik ben vaak in elkaar geslagen, achterna gezetten en thuis gestalkt. En ik heb meegemaakt dat ik met de dood bedreigd werd,' vertelt Dinah.

Veel sekswekers doen geen aangifte blijkt uit het onderzoek. Volgens Dinah wordt je niet serieus genomen door de politie. 'Ze zeggen dan: is dit wel verkrachting. heb je het niet zelf uitgelokt? Moet je misschien niet andere kleren aantrekken?'

De resultaten van het onderzoek zijn vanmiddag gepresenteerd tijdens een conferentie op de Vrije Universiteit. De onderzoekers en sekswerkers roepen politici op de wetgeving aan te passen en sekswerkers zo beter te beschermen. 'We willen graag dat sekswerk gedecriminaliseerd wordt, want dan hebben alle sekswerkers toegang tot arbeidsrecht, tot justitie net als alle andere beroepsgroepen.'