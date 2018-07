Recordaantal konijnen gedumpt in de stad

Mensen die op vakantie gaan en dan bedenken dat ze nog iets met hun huisdier moeten. De Dierenopvang Amsterdam (DOA) treft nu een recordaantal gedumpte konijnen aan in de stad.

Het opvangcentrum heeft maar liefst 51 konijnen opgesnuffeld. 'Mensen gaan op vakantie en komen tot de conclusie dat ze nog een konijn in de achtertuin hebben zitten. Bij gebrek aan opvang zie je toch dat mensen de neiging krijgen om hun dier te gaan dumpen', vertelt verzorgster Debby van Mourik.

Makkelijke prooi

Dat dumpen is niet zonder gevaar, want tamme huisdieren overleven niet in het wild. 'Deze konijnen hebben mooie kleuren, maar daardoor vallen ze snel ten prooi aan roofdieren zoals roofvogels,' zegt Debby.

Daarnaast kunnen de diertjes het eten in het 'wild' ook niet aan. 'Aan tamme konijnen wordt hooi gevoerd. Als ze dan ineens gras moeten eten, dat is een hele moeilijke omschakeling voor een konijn.'

Oproep

De dierenopvang roept mensen dan ook op om hun dier niet te dumpen. Mocht je toch op vakantie gaan en geen opvang voor je konijn hebben, kun je ze altijd naar hen brengen. 'Dan verzorgen wij ze en kun je ze na de vakantie weer ophalen.'