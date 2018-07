Café Finch op de Noordermarkt sluit na bijna kwart eeuw

Personeelstekort doet café Finch na 24 jaar de das om. Het café op de Noordermarkt sluit per 23 juli

Genoeg klanten, maar dus geen mensen die achter de bar kunnen staan. Eigenaar Rob Benoni moet steeds meer moeite heeft om de roosters te vullen, weet Het Parool. De economie bloeit, de terrassen stromen vol door het mooie weer maar er zijn té weinig medewerkers in de horeca. Dit dwingt hem tot het sluiten van zijn bijna kwarteeuw oude café.

Minder studenten in de horeca

Het is geen nieuw verschijnsel dat cafés moeten sluiten door de concurrentie van horeca of festivals. Maar volgens Benoni ligt het probleem niet alleen in de horeca. Studenten hebben steeds minder tijd om te werken. Doordat de basisbeurs is afgeschaft ligt de druk hoger om sneller af te studeren. Een bijbaantje is dan geen prioriteit.

Op tijd

Benoni stopt liever op zijn hoogtepunt omdat hij wil voorkomen dat hij zelf opzoek moet gaan naar personeel in schaarse tijden. 'Beter een jaar te vroeg dan een dag te laat', stelt hij in de krant. Hij zegt ook toe te zijn aan nieuwe uitdagingen.

Stamgasten hechten veel waarde aan het café blijkt uit een speciaal opgerichte Facebookpagina. Stamgasten delen de mooiste herinneringen van het café met elkaar. Op de plek van Finch komt na 23 juli de nieuwe lunchroom Joe & The Juice.