Wethouder Ivens over bouw 7500 woningen per jaar: 'Realistisch, maar wel ambitieus'

Realistisch, maar wel uitdagend en ambitieus. Zo noemt wethouder Laurens Ivens (Wonen) de bouw van 7.500 nieuwe woningen per jaar tot 2025. De VVD vroeg opheldering van het stadsbestuur over de cijfers uit het coalitieakkoord.

Vraag is of de woningcorporaties genoeg geld hebben, of er genoeg bouwkavels zijn en hoe het zit met de 'toekomstbestendigheid en duurzaamheid' van de nieuwe wijken. Een andere zorg is of het zogenoemde Vereveningsfonds, waarbij de de inkomsten van gronduitgifte en uitgaven voor investeringen voor toekomstige gebiedsontwikkeling gezond worden verrekend, 'gezond' kan blijven.

Ivens denkt de plannen desondanks wel waar te kunnen maken. 'We gaan bouwen, bouwen, bouwen. We hebben de afgelopen jaren bouwrecords gevestigd en we gaan door op dat pad waarin we zoveel mogelijk woningen willen bouwen. We hebben de ambitie nog wat hoger gelegd. Die ambitie ligt op een realistisch niveau, maar wel een uitdagend en ambitieus niveau.

Koopwoningen

De VVD is vooral verontwaardigd dat er geen aantallen koopwoningen worden genoemd. Die zijn volgens de liberalen hoog nodig voor doorstroming op de woningmarkt te zorgen. 'De VVD zei dat er 10.000 woningen per jaar gebouwd konden worden. Dat zou gegoochel zijn met cijfers, maar wat we hier nu doen is aangeven dat die 7.500 woning realistisch, maar ambitieus is. Uiteindelijk moeten we vooral zorgen dat er heel veel betaalbare woningen voor mensen met een laag of gemiddeld inkomen bijkomen.'

Volgens de wethouder worden er op basis van bestaande plannen genoeg koopwoningen bijgebouwd de komende jaren. Die qua prijs nog steeds door het dak gaan. Dus rijst de vraag of die goedbedoelde inspanning op het stadhuis überhaupt zin heeft.

Ivens: 'Ik denk dat zolang deze stad aantrekkelijk blijft, dat er uiteindelijk nog steeds woningschaarste blijft. Ook met deze enorme ambitieuze cijfers zullen we dat niet gelijk oplossen. Ik denk wel dat we moeten laten zien dat we dit Amsterdam niet een stad willen laten worden waar alleen maar de rijkste mensen toegang hebben tot woningen, maar dat het een gemengde stad blijft.'