Eerste Abdelhak Nouri Fairplayprijs uitgereikt op Calvijn College: 'Netjes spelen, respect voor elkaar'

Voor het eerst werd vanavond de Abdelhak Nouri Fairplayprijs uitgereikt. Dit gebeurde tijdens het tiende voetbaltoernooi dat jaarlijks op het Calvijn College georganiseerd wordt. De broer van 'Appie' was erbij om de prijs te overhandigen op de school waar Nouri zelf zat.

Jolanda Hogewind, directeur van het Calvijn College 'Abdelhak zat hier op school. En hij is altijd ambassadeur geweest van onze school en was altijd een groot voorbeeld voor alle leerlingen en voor onszelf ook. Dat is hij nog steeds. En daarom vind ik het ontzettend leuk dat we dit kunnen doen.'

Wat houdt dat fair play dan in? 'Netjes spelen, respect voor elkaar. Niet schelden, sportief spelen', zet een speler van het winnende team. 'Deze prijs betekent dat wij altijd op een eerlijke manier met elkaar handelen', zegt Bahar Akbulut, normaal gesproken docent Engels, maar nu gelegenheidscoach.