Drie verdachten aangehouden na steekpartij in Zuidoost

In Zuidoost zijn drie mannen aangehouden na een steekincident aan de Develstein.

Na een melding van een steekpartij op die plek rond 19.00 uur werd er door hulpdiensten een gewonde man aangetroffen met een steekwond in zijn been. De vermoedelijke dader zou zich in een auto bevinden.

Nadat de auto werd gevonden door de politie bleken daar drie mannen in te zitten. Het trio is aangehouden en zit momenteel nog vast. Onderzocht wordt of en welke rol ze hebben gehad bij het steekincident.

Het slachtoffer is ter plekke behandeld door ambulancepersoneel.