Nieuwe Ajacied Tadic nu al vereeuwigd bij de Arena

De Servische voetballer Dusan Tadic is deze week officieel Ajacied geworden. Menig voetbalfan is blij met de komst van deze ervaren middenvelder en zo ook het kunstenaarscollectief Kamp Seedorf. De beeltenis van Tadic verscheen vandaag vlakbij de Arena.

'New artist in town' prijkt er op een muur vlakbij de Johan Cruijff Arena. De pose die hij op de schildering aanneemt, komt uit een fotoshoot die hij eerder had bij Ajax.

