Gigantisch graffitikunstwerk aan Zeeburgerdijk onthuld

Weken is er gewerkt aan deze gigantische muurschildering aan de Zeeburgerdijk. Het initiatief kwam van buurtbewoners die de muur voorheen geen visitekaartje voor de buurt vonden. En vanavond werd hij dan eindelijk onthuld met verschillende internationale artiesten als getuigen.

Het kunstwerk werd gemaakt door collectief The London Police, bestaande uit Chaz Barrison en Bob Gibson. De artiesten hebben op meer plekken in de stad graffitikunstwerken gezet. Sinds 1998 zijn de twee actief in de stad en daarbuiten. In 35 landen is het duo al actief geweest.

Op de 'mural' aan de Zeeburgerdijk 49 staan de herkenbare poppetjes, de Lads, die terug te zien zijn op de meeste kunstwerken van Barrison en Gibson. Ook is het gezicht van een vrouw afgebeeld die daadwerkelijk in de buurt woont. Ze heeft de vlag met het wapen van Amsterdam in haar hand. Ook is een gracht en zijn typisch Amsterdamse huizen te zien.

'Het is de Prinsengracht gemengd met de Zeeburgerdijk, deze buurt. We vinden de kracht van vrouwen in de boodschap belangrijk', legt Gibson uit. Nieuwsgierige buurtbewoners die op de onthulling waren afgekomen zijn blij met de schildering. 'Ik vind het heel mooi. Amsterdam moet er heel trots op zijn', aldus een van hen. Een ander: 'Het is echt een schilderij, en heel kleurrijk. Heel mooi gedaan.'