Grapperhaus neemt afluisteren journalisten hoog op

De minister van Veiligheid en Justitie, Ferd Grapperhaus, heeft gereageerd op de drie bekende gevallen waarin het OM journalisten heeft afgeluisterd om informatie te verzamelen voor strafzaken. Gisteren werd bekend dat het Openbaar Ministerie ook een gesprek heeft afgeluisterd in de zaak van de moord op Redouan B., de broer van kroongetuige Nabil B.

Grapperhaus zegt het hoog op te nemen. De top van het OM is een onderzoek gestart naar andere gevallen waar mogelijk de bronbescherming van journalisten in het geding is geweest, meldt de NOS.

Rondgang

'Het Openbaar Ministerie is op dit moment bezig om een rondgang te maken,' zegt de minister. 'Alle zaken waarin in het recente verleden mogelijkerwijs de bronbescherming van journalisten in het geding is geweest, worden uit het bestand gehaald.'

De advocaat van de schutter in de zaak van de moord op Redouan B. sprak zich eerder vandaag ook erg negatief uit over deze misstappen van het OM. Hij noemde het onder andere een 'klap in het gezicht van de vrije journalistiek'.

Drie bekende gevallen

Het onderzoek en de reactie van Grapperhaus zijn naar aanleiding van drie bekende gevallen waarin het OM de fout in is gegaan. Naast het afluisteren voor de zaak van de moord op Redouan B., heeft het OM ook in Rotterdam een misstap begaan. In oktober vorig jaar en februari van dit jaar zijn de telefoongegevens van een fotograaf en cameraman van MediaTV opgevraagd.

Eerder zijn ook de telefoongegevens van een journalist van het Brabants Dagblad opgevraagd, om meer te weten te komen over het lek in de procedure van de burgemeestersbenoeming in Den Bosch.