Partij voor de Dieren gaat strijd aan met 'huis-aan-huisblad' City

Een naming and shaming campagne en opnieuw kijken naar de regelgeving. Dat wil Johnas van Lammeren om de nieuw 'lokale krant' City te stoppen. Volgens de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren is het namelijk een verkapte reclamefolder die door een maas in de wet massaal verspreid kan worden. Als initiatiefnemer van de ja-ja sticker is het krantje hem een doorn in het oog.

'Dramatisch', noemt Van Lammeren het blad dat hij ook op zijn eigen mat vond. 'Ze scheren bewust net langs de regels met als doel advertenties verspreiden. En de grap is, het helpt niks, je maakt mensen er alleen maar chagrijnig mee.'

Het 48-pagina's tellende blad City wordt nu ruim twee weken verspreid en omdat het twaalf procent journalistieke content heeft, mag het zich een huis-aan-huisblad noemen. En precies dat maakt dat het de nieuwe regels rondom het verspreiden van reclamefolders kan omzeilen. Sinds dit jaar mogen folders namelijk alleen bij mensen door de bus met ja-ja stickers. Maar een huis-aan-huisblad mag ook door de bus bij mensen met een ja-nee sticker. Dat betekent dat ruim 300.000 huishoudens het blad gevuld met 88 procent reclame nu dus ontvangen.

Lees ook: Oud-hoofdredacteur Telegraaf Sjuul Paradijs omzeilt streng folderbeleid

'De advertentiebranche houdt vast aan iets waar niemand meer op zich te wachten', stelt Van Lammeren. Afgelopen weken zegt hij veel reacties binnen te hebben gekregen van mensen die balen van de krant vol advertenties op hun mat. 'Als ze dit zouden willen ontvangen, zouden ze wel een ja-ja sticker op de deur plakken, toch?' Ook gaat het verspreiden van City volgens hem lijnrecht in tegen de duurzaamheidsambities van Amsterdam.

Naming and shaming campagne

Wat hem betreft moet hier dan ook een einde aan komen. Zijn fractie is nu bezig met het opstarten van een naming and shaming campagne die de bewuste adverteerders nadrukkelijk publiekelijk wil gaan aanspreken. Idee is dat adverteerders hierdoor snappen dat ze Amsterdammers alleen maar tegen zich in het harnas jagen. 'Dit is helemaal niet goed voor het imago van de betreffende adverteerders', stelt Van Lammeren. Ook wil hij het onderwerp agenderen bij de volgende Duurzaamheidscommissie. 'Ja, ze houden zich inderdaad net aan de regels, maar wetgeving en verordeningen zijn er om aan te passen.'

Oud-hoofdredacteur van De Telegraaf Sjuul Paradijs, die het concept van City met mediabedrijf Trusted Media ontwikkelde, is nog niet echt onder de indruk. 'Wij houden ons gewoon aan de regels, stelt hij. 'We bieden een platform voor adverteerders en werkgelegenheid voor drie onafhankelijke journalisten, wat is daar mis mee?'

Ook benadrukt hij dat de gemeente zelf acht keer per jaar een huis aan huisblad verspreidt in een oplage van bijna 500.000. 'Die gaat ook bij mensen met een nee-nee sticker door de bus dus dat noem ik geen consequent beleid.' De voorgenomen naming and shaming-actie van Van Lammeren vindt hij 'niet verstandig'. 'Wij zijn een fatsoenlijk bedrijf en fatsoenlijke adverteerders. Zo ga je toch niet met elkaar om?'

Wat Paradijs betreft gaat hij snel om de tafel met wethouder Duurzaamheid Marieke van Doorninck om de volgens hem onterechte kritiek met haar te bespreken.