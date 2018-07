GroenLinkser begint wethouderschap met uitglijder op Twitter

Jorrit Nuijens (GroenLinks) verruilde onlangs de Amsterdamse gemeenteraad voor een wethouderspost in Diemen. Zijn eerste wapenfeit in de buurgemeente is afstand moeten nemen van zijn eigen woorden.

Bij aanvang van een gemeenteraadsvergadering gisteravond ging Nuijens door het stof, meldt Diemernieuws.nl. De geboren Amsterdammer had op Twitter uitgehaald naar een landelijk voorstel van de VVD en het CDA die opperden om het stemrecht af te pakken van mensen die niet inburgeren. 'Fascistoïde', vond Nuijens dat.

'Dit is een harde uitspraak en past een wethouder niet, ik had dit ook niet met het college besproken. Ik vind de discussie over vreemdelingen en asielzoekers in ons land ontzettend moeilijk, ik ben er te emotioneel over. Ik vind het moeilijk om er op een objectieve manier mee om te gaan en heb er op te emotionele wijze uitspraken over gedaan', zei de verdrietige wethouder volgens Diemernieuws.nl.

Ook verwijderde Nuijens een ander twitterbericht waarin hij gisteren schreef dat De Telegraaf geen krant mag heten en ook niet aan echte journalistiek doet. De rechtse oppositiepartijen in Diemen beraden zich nog op hun positie over de uitglijder.