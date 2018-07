Woonbootbewoner wint strijd tegen stinkende plaskrul

Woonbootbewoner Jaap Eikelboom hoeft zich niet meer zorgen te maken om stank en poepresten op zijn boot. De gemeente heeft de plaskrul verwijderd die pal naast zijn woning stond.

Donderdagochtend werd het gevaarte meegenomen door stadsdeel Centrum. Eikelboom trok begin dit jaar aan de bel omdat de plaskrul ontzettend veel stank veroorzaakte. Als de reinigingsdienst het toilet kwam schoonspuiten, zat zijn boot onder de poepresten. Hij trof zelfs wc-papier aan op zijn schip.

In eerste instantie gaf stadsdeel Centrum geen gehoor aan de klachten van de bewoner, maar nu is de krul alsnog verwijderd. 'Beter laat dan nooit', zegt Eikelboom vandaag in De Telegraaf. Hij zegt dat zijn buren ook blij zijn. 'Zo'n open riool stinkt, zeker in de zomer, en trekt veel overlast aan van zwervers en dronken mensen.'

Eikelboom onderkent dat sommigen hem echter een zeikerd vonden. 'Zij vinden dat overlast bij de stad hoort. Dat is apekool. Gezelligheid hoort bij de stad.'