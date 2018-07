Auto's zwaar beschadigd bij ongeluk op A4

Bij een ongeluk op de A4 zijn gisteravond meerdere auto's beschadigd geraakt.

De wagens kwamen even na 23.30 uur door onbekende oorzaak met elkaar in botsing ter hoogte van afrit Sloten. Op videobeelden van een omstander is te zien dat de weg lag bezaaid met brokstukken van de auto's. Er werd een ambulance opgeroepen, maar er bleek uiteindelijk niemand gewond te zijn geraakt.

Na het ongeluk werden vier van de vijf rijstroken afgesloten. Inmiddels is de weg weer helemaal open.