'Argentijns transferdoelwit nu echt onderweg naar Ajax'

Het gerucht gaat dat Lisandro Magallán binnen 24 uur gepresenteerd wordt als nieuwste aanwinst van Ajax. Marc Overmars zat al maanden achter de 24-jarige verdediger aan.

Naar verluidt was de deal al helemaal rond. Magallán was persoonlijk al akkoord, medisch gekeurd en zijn club Boca Juniors was het eens met de door Ajax geboden transfersom. Dat schrijft Ajaxshowtime.com. Toch wilde de Argentijnse voetbalclub wachten met de transfer tot zij een geschikte opvolger gevonden hadden. En die lijkt nu binnen.

Dat betekent dat Magallán na maanden van onzekerheid nu echt zijn spullen kan gaan pakken voor de verhuizing naar Amsterdam. Zijn landgenoot Nico Tagliafico speelt al bij Ajax.