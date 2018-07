Monique dankbaar voor 'seintje van boven' voor André

Monique Westenberg, de vriendin van André Hazes, is blij dat de volkszanger voorlopig thuis blijft.

De 24-jarige Hazes meldde zich deze week bij de dokter met hoofdpijn. Die vertelde hem dat hij oververmoeid was en een maand rust moest inlassen. De zanger heeft daarom al zijn optredens en andere klussen afgezegd.

'Wat ben ik dankbaar dat je een seintje van boven hebt gekregen die je dit keer niet negeerde', reageert Westenberg (40) op Instagram. 'Rust is er nodig. Rust, ontspanning, inzicht en persoonlijke aandacht. De aankomende weken gaan we daar aan werken en mocht het dan nog nodig zijn, nemen we nog meer tijd.'

Volgens Westerberg had Hazes een 'onmenselijk volgepropte agenda met nauwelijks een dag vrij'. 'Mijn spontane liefdevolle man raakte zichzelf kwijt wat zelfs heeft geleid tot een breuk tussen ons. Met een gebroken hart bleef ik achter als een roepende in de woestijn.'

Ze vindt het 'dapper' dat Hazes nu een maand vrij neemt. 'Ik hou van je lieve man! En ben blij dat je weer thuis bent, zowel met lichaam als met geest.'