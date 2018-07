'Topcrimineel' Rico voor het eerst voor de rechter

Voor het eerst sinds zijn uitlevering aan Nederland staat vanmiddag Richard 'Rico' R. voor de rechter. De 44-jarige Chileense Amsterdammer wordt verdacht van grootschalige cocaïnesmokkel, maar ook gezien als een van de kopstukken uit de huidige onderwereld.

'Rico' werd eind vorig jaar aangehouden in Chili. Sinds zijn uitlevering aan Nederland afgelopen maart, zit hij vast in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Hij wordt verdacht van grootschalige cocaïnehandel, wapenbezit, witwassen en lidmaatschap van een criminele organisatie.

Hij wordt ook in verband gebracht met de bloederige onderwereldoorlog die de stad nu al jaren teistert. Na de liquidaties van topcriminelen Gwenette Martha en Samir 'Scarface' Bouyakhrichan in 2014 wordt er volop gevochten om de macht over de vrijgekomen smokkelroutes tussen Zuid-Amerika en Europa. De politie heeft tips binnengekregen dat Rico ook betrokken zou zijn bij liquidaties.

Zijn advocaat, Leon van Kleef, wijst die aantijgingen van de hand. 'In het onderzoek naar de liquidatie van Bouyakhrichan is hij door de Spaanse politie slechts als getuige verhoord en hij heeft gezegd dat hij van niets weet', zegt Van Kleef in Het Parool. 'Elke debiel kan iets omhoog gooien en de media schrijven erover. Het kan bewust verspreide desinformatie zijn, zoals we vaak zien. (...) Deze zaak gaat om de verdenking van witwassen en het leiden van een criminele organisatie. Dat is het.'