Sterrenrestaurant Aan de Poel gesloten na flinke brand

In restaurant Aan de Poel in Amstelveen is vanochtend vroeg brand uitgebroken. Het sterrenrestaurant blijft voorlopig gesloten.

Rond half zes vanochtend zagen omwonenden rook en vlammen bij het restaurant dat bekroond is met twee Michelinsterren. De brandweer kwam ter plaatse en besloot op te schalen tot middelbrand omdat er extra voertuigen nodig waren. Pas rond half tien kon de brandweer weer vertrekken.

Vermoedelijk is de brand begonnen in de meterkast van het restaurant. De hal waarin de meterkast staat is volledig uitgebrand. Ook rond de ruimte is er schade. De buitenmuur is geblakerd door uitslaande vlammen.

Toen de brand uitbrak was er niemand aanwezig in het pand. Er zijn dan ook geen gewonden gevallen. Aan de Poel is voorlopig gesloten vanwege 'omstandigheden'.