'Schade aan sterrenrestaurant aanzienlijk, eigenaren erg aangeslagen'

De uitslaande brand in het Amstelveense sterrenrestaurant Aan de Poel heeft aanzienlijke schade veroorzaakt.

'De schade is aanzienlijk binnen. Het is allemaal beschadigd. Allemaal verbrand of aangebrand', zegt schade-expert Adriaan Westerhof namens de eigenaren van het restaurant. 'Een aantal dingen zal vervangen moeten worden.' Ook wordt er gekeken of het pand bouwkundig nog veilig is na de brand.

De eigenaren zelf reageren emotioneel op het slechte nieuws. 'Allebei de eigenaren zijn aangeslagen en zitten er goed doorheen. We zijn nu bezig met de verzekering om allemaal maatregelen te nemen, om de zaak weer zo snel mogelijk open te krijgen.'

Hoe lang het restaurant nog gesloten moet blijven is nu niet te zeggen. Vanochtend brak rond kwart over vijf brand uit in Aan de Poel. Vermoedelijk ontstond die in de meterkast.