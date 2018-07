Minister Dekker wacht onderzoek metromoord af: 'Nu nog te voorbarig voor conclusies'

Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming wil nog niet ingaan op de manier waarop verschillende instanties zijn omgegaan met de ernstig verwarde Philip O. De psychiatrisch patiënt stak in metro 53 zonder aanleiding de 38-jarige Joost Wolters dood. Er doen inmiddels twee ministeries onderzoek naar de behandeling van dader O.

Uit een reconstructie van AT5 en de Volkskrant bleek dat een opeenstapeling van fouten vooraf ging aan de fatale steekpartij. 'Wat daar gebeurd is natuurlijk vreselijk, dus ik begrijp heel goed dat mensen willen weten hoe het nou zo ver heeft kunnen komen', reageert Dekker. 'Er is een vreselijke moord gepleegd dus dan is er iets gebeurd waarvan iedereen zegt, hadden we dat kunnen voorkomen? Dat vind ik een hele terechte vraag.'

Philip O. was opgenomen in het AMC, maar was op het moment van de moord wel op vrije voeten. Dekker: 'Dat er allerlei vragen zijn over het verlof, was het terecht en is er goed gecommuniceerd tussen instanties vind ik hele terechte vragen, maar ik vind het ook te voorbarig om er voorschotjes op te gaan nemen.'

Ook had O. een eerder ontlopen jeugd-tbs-behandeling moeten krijgen. 'Dat is een van de dingen waar we nu naar kijken, hoe is het destijds, het is al weer even terug, nou gelopen?', zegt Dekker. 'Zijn er fouten gemaakt of waren er goede verklaringen voor? Dat laat onverlet dat je je dan ook moet afvragen of dat vreselijke incident, die moord, dan had plaatsgevonden. Dat zijn allemaal conclusies die we natuurlijk kunnen trekken als er goed onderzoek is gedaan en ik vind het daar nu nog even te voorbarig voor.'

Dekker gaat samen met minister Ferdinand Grapperhaus en staatssecretaris Paul Blokhuis een brief over de gang van zaken sturen.