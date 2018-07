Forse stroomstoring in stadsdeel West: winkels dicht, stoplichten uit

Door een stroomstoring deden verkeerslichten in De Baarsjes het ongeveer een uur lang niet. Ook waren winkels zoals de Albert Heijn en Blokker gesloten.

Rond half twaalf kwamen de eerste berichten over de storing binnen. Een uur later leek de storing weer verholpen. Over de omvang is nog niet veel bekend, omdat netbeheerder Liander zelf ook met een technische storing.

De laatste maanden zijn er opvallend veel stroomstoringen in de stad.