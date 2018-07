'Voetbalclub werd gefinancierd door Mocro Maffia-kopstuk'

Het plotselinge einde van de succesvolle zaalvoetbalvereniging 't Knooppunt heeft een bijzondere oorzaak. De club uit De Pijp werd vermoedelijk gefinancierd vanuit de onderwereld.

't Knooppunt werd vorig jaar nog landskampioen en speelde afgelopen winter nog tegen FC Barcelona in de Champions League. En dat terwijl de club pas in 2014 promoveerde naar de Eredivisie. Het succes lijkt nu te maken te hebben met criminele geldschieters, onthult Het Parool.

Een prominente drugscrimineel die de club zou 'sponsoren' is Houssine Ait S. die opgroeide in de wijk en vroeger al in 't Knooppunt kwam. Hij zou samen met topcrimineel Benaouf A. een van de aanstichters zijn van de liquidatieoorlog die eind 2012 losbarstte in de stad. Benaouf is bekend als doelwit van de dubbele liquidatie in de Staatsliedenbuurt en vanwege de mislukte helikopterkaping om hem te bevrijden vorig jaar.

Ook andere criminelen of familie van criminelen hadden rollen binnen de voetbalvereniging, denkt de recherche. Met het drugsgeld werden spelers betaald en talenten aangetrokken. De meeste spelers zijn inmiddels vertrokken naar andere zaalvoetbalclubs. De zaalvoetbalvereniging is door de gemeente verbannen uit elke sporthal in de stad en de KNVB heeft 't Knooppunt uit de competitie gehaald.

De politie probeert 'ondermijning' harder aan te pakken en verwevenheid van boven- en onderwereld tegen te gaan.