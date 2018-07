Beelden: personeel kledingszaak De Baarsjes vastgebonden bij uiterst gewelddadige overval

Er zijn beelden vrijgegeven van drie overvallers die afgelopen mei met grof geweld een kledingwinkel in De Baarsjes hebben overvallen. Zij bedreigden het personeel met onder meer een pistool, de buit bedroeg duizenden euro´s.

De drie sloegen hun slag vlak voor sluitingstijd, op zondagmiddag 13 mei om even voor vijf uur. De medewerkers worden gedwongen op de grond te liggen, één van hen wordt zelfs vastgebonden en krijgt meerdere keren een knietje in zijn zij te verwerken.

Opgesloten op toilet

Opvallend is dat op de beelden te zien is hoe na enige tijd een personeelslid van het toilet komt en ziet wat er aan de hand is. Hij trekt de deur snel dicht en belt de politie. Ondertussen vullen de drie hun tassen met papiergeld, zo'n 6000 tot 7000 euro wordt buitgemaakt. Ze rennen naar buiten, het vastgebonden personeelslid krijgt nog een laatste harde schop en de drie fietsen weg.

Ondanks de snelle 112-melding zijn agenten niet op tijd ter plaatse om de overvallers op heterdaad te betrappen. Op beelden van buiten is te zien dat verschillende omstanders de drie proberen te stoppen maar zonder succes. De politie heeft nog niet al deze getuigen gesproken.

In het AT5-opsporingsprogramma Bureau 020 doet een woordvoerder daarom een oproep aan deze getuigen: 'Wij willen graag nog contact met die mensen omdat zij de overvallers nog iets beter hebben gezien dan dat wij ze zien op de camerabeelden.'

Deze getuigen of andere getuigen die mogelijk meer informatie hebben, wordt verzocht contact op te nemen via 0900-8844.