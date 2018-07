VVD neemt woonbeleid coalitiepartijen op de hak met animatie

De VVD haalt met een animatie op sociale media uit naar coalitiepartijen GroenLinks, D66, SP en PvdA. De liberalen vinden dat er teveel sociale huurwoningen bijkomen.

In het filmpje, dat op Twitter en Facebook staat, is een woningzoekend gezin met kinderwagen te zien. Laurens Ivens (SP) en Marjolein Moorman (PvdA) zagen alleen een 'te koop'-bord door en vervangen dat door een bord met 'sociale huur'. Rutger Groot Wassink (GroenLinks) brengt het gezin daarna in een bakfiets naar Haarlem.

De nieuwe coalitie had aangegeven tot 2025 in totaal 52500 nieuwe woningen te laten bouwen. Voor twee derde daarvan zijn al plannen, het gaat dan om koopwoningen en dure huurwoningen. Het overgebleven deel moet van het stadsbestuur sociale of middeldure huur worden. De VVD snapt niet dat bij dat deel geen koopwoningen meer zitten.

Lees ook: Stad zet vraagtekens bij beloofde bouw 7500 woningen per jaar: 'Streven zeer ambitieus'

Wethouder Ivens zei gisteren dat er op basis van bestaande plannen genoeg koopwoningen worden bijgebouwd de komende jaren. 'Ik denk wel dat we moeten laten zien dat we dit Amsterdam niet een stad willen laten worden waar alleen maar de rijkste mensen toegang hebben tot woningen, maar dat het een gemengde stad blijft.'