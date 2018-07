Banken krijgen bezoek uit Indonesië en Liberia: 'Stop verwoesting van ons regenwoud!'

Activisten uit Indonesië en Liberia zijn naar Amsterdam afgereisd om bankiers in eigen land aan te spreken op hun activiteiten in Azië en Afrika.

ABN Amro, ING en de Rabobank investeren namelijk in palmolie. Hoewel dat geld oplevert, heeft het een enorme keerzijde. 'Mensenrechten worden geschonden, bewoners verliezen onder dwang hun land, het regenwoud wordt verwoest en dieren als de chimpansee verliezen hun leefgebied', zegt een woordvoerder van Milieudefensie, de organisatie die de activisten uitnodigde.

Op de Dam zamelden de activisten handtekeningen in. 'De banken moeten beseffen welke schade de palmolie-industrie aanricht in de levens van mensen in Liberia. Het is tijd dat ze in actie komen en verder gaan dan de gebruikelijke beloftes die we nu al zo lang hebben aangehoord', zegt James Otto over de situatie in zijn thuisland.

Volgens Milieudefensie zijn de Nederlandse banken maar liefst in 118 schandalen verwikkeld door hun investeringen in palmolie. Klanten van de banken die niet mee willen werken aan de verwoesting van het regenwoud maar ook niet willen overstappen naar een milieubewuste bank, kunnen de actie online ondersteunen.