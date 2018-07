D66 en SP willen opheldering over kosten na vertraging zeesluis

D66 en SP willen weten wat er gaat gebeuren met de bijdrage van de gemeente aan de bouw van de nieuwe grote zeesluis bij IJmuiden. Eerder deze week werd duidelijk dat het project een vertraging van ruim twee jaar oploopt.

Beide partijen hebben vragen aan het stadsbestuur gesteld, zo schrijft NH Nieuws. De gemeente Amsterdam heeft in 2014 een bedrag van 105 miljoen euro gestoken in de bouw van de zeesluis, op de voorwaarde dat die in 2019 zou worden opgeleverd. Dat duurt nu dus twee jaar langer.

Clausules

De SP wil weten of de gemeente nu een deel van haar bijdrage aan de zeesluis terugkrijgt. Raadslid Tiers Bakker vraagt zich af of er in het contract met de bouwers clausules zijn opgenomen voor het intrekken van de financiering bij vertraging.

Eind vorig jaar kwamen de eerste problemen aan het licht toen de betonnen constructie niet berekend bleek op de kracht die het water op de sluis uitoefent. Dit kwam door ontwerpfouten van de aannemers. Minister Van Nieuwenhuizen vindt begin 2022 namelijk realistischer.

De vertraging zou weinig gevolgen hebben voor de scheepvaart.