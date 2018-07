Slagbomen Berlagebrug en Wiegbrug weer open, maar boten kunnen er niet door

De slagbomen van de Berlagebrug en de Wiegbrug zijn weer open. Ze bomen stonden vrijdagmiddag ongeveer anderhalf uur dicht, waardoor het verkeer vastliep. Dat verkeer kan er nu weer door, maar de doorgang is gestremd voor boten.

Het is onbekend hoe lang die stremming gaat duren.

Hitte

De reden voor de storingen is de warmte. Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen is het brugdek uit gaan zetten. Daardoor is het stuk wegdek dat omhoog kan, vast komen te zitten.

Toen er vanmiddag een boot aankwam, konden de slagbomen dus nog wel omlaag, maar de brug zelf kon niet meer omhoog. Daardoor liep het systeem vast en bleven de slagbomen gesloten.

Lees ook: Wiegbrug weer kapot door storing

Water op gegooid

Inmiddels is er water op het wegdek gegooid, waardoor het afkoelt. Dat is blijkbaar normale procedure met hoge temperaturen.

Helemaal opgelost is het nog niet, want de brug kan nog steeds niet open. Daarom kan het scheepvaartverkeer er voorlopig niet doorheen. Het is onbekend hoe lang dit nog gaat duren.

Lees ook: Kapotte Wiegbrug nog bijna twee weken dicht voor scheepvaartverkeer

Het is niet de eerste keer dat de Wiegbrug een storing heeft. Vorig jaar stond de brug ongeveer zes weken open, omdat de motor door bleef draaien bij het omhoog halen van de brug en zo het mechanisme vernield werd.