Minister Ollongren over Halsema: 'Zij heeft er zin in, en ik heb er vertrouwen in'

Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren heeft er alle vertrouwen in dat Femke Halsema een goede burgemeester gaat worden. Dat zei Ollongren na afloop van de ministerraad waarin Halsema officieel werd benoemd tot burgemeester van Amsterdam.

'Ze brengt een heleboel dingen mee die belangrijk zijn voor de stad', aldus Ollongren. 'Haar liefde voor Amsterdam, net als heel veel mensen die daar komen wonen ga je houden van die stad. Ze heeft een enorm hart voor de publieke zaak, ze is maatschappelijk heel erg betrokken, ze is politiek zeer ervaren. Ik denk dat dat allemaal gaat helpen om burgemeester te zijn van die mooie stad. Het is een grote verantwoordelijkheid, maar zij heeft er zin in, en ik heb er vertrouwen in.'

De AIVD heeft vooraf aan de benoeming nog 'naslag' gedaan: de geheime dienst kijkt dan in hun eigen systemen of de kandidaat-burgemeester daarin voorkomt. Dat was bij Halsema dus niet het geval. Ook is er nog een gesprek geweest met Ollongren, die zelf korte tijd locoburgemeester in Amsterdam was na het overlijden van Eberhard van der Laan. Maar tips heeft ze niet gegegven.'Nee, ze gaat het helemaal op eigen kracht doen met de mensen van de gemeente en de collega's van B en W. Dus ze heeft geen tips van mij nodig maar we hebben natuurlijk wel even gepraat over Amsterdam.'

Halsema wordt volgende week donderdag beëdigd in de gemeenteraad door de commissaris van de Koning Johan Remkes. Ze zal dan ook de ambtsketen omgehangen krijgen, waarschijnlijk zal waarnemend burgemeester Van Aartsen die taak op zich nemen.