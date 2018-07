Rutte: benoeming van Femke Halsema heeft precies dertig seconden geduurd

De benoeming van Femke Halsema als burgemeester is in de ministerraad een stuk vlotter verlopen dan in Amsterdam. 'Het heeft precies dertig seconde geduurd', zei minister-president Rutte in de wekelijkse persconferentie na afloop van de ministerraad.

Volgens Rutte is Amsterdam een prima kandidaat voor Amsterdam. 'Ze is gewoon goed. Ik heb haar natuurlijk als politica meegemaakt in Den Haag. Ik vind haar heel scherp. Ze is prettig in de omgang, maar laat niet met zich sollen. Ze heeft ook een achtergrond, ook studieus, op het terrein van criminaliteitsbestrijding. Ze heeft ook ervaring als bestuurder op een aantal plekken waar zij bestuurt.'

Rutte zei als VVD-leider onlangs dat Amsterdam 'verloren was aan links'. Toch heeft hij er geen moeite mee dat Halsema van GroenLinks is. 'De burgemeester staat boven die partijen. Ik vind het college heel erg links en ik ben het als partijman met een heleboel punten niet eens. Als premier heb ik met ieder college goed samen te werken, in die context zei ik dat. Zij zal de burgemeester van alle Amsterdammers zijn verwacht ik, ook van de VVD'ers.'

De premier verwacht een goede verstandhouding met Amsterdam te houden. 'Mijn relatie met Eberhard van der Laan was meer dan uitstekend. Die persoonlijke verhoudingen zijn goed, ook met Jozias van Aartsen. Ik verwacht ook met Femke Halsema, gezien ons gezamenlijk samenwerken in het verleden. Ze gaat er niet in haar eentje over.'

Rutte stipt aan dat er ondanks de goede verstandhouding qua beleid wel verschillende inzichten zijn. 'Er zit inderdaad ook wel een college met een aantal specifieke opvattingen van onderscheiden beleidsterreinen. Dat convergeert niet in alle opzichten met het beleid van het huidige kabinet. Zoals de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers.'