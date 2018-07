D66 en SP willen duidelijkheid over geld terug bij vertraagde zeesluis IJmuiden

(NH Nieuws) De Amsterdamse coalitiepartijen D66 en SP willen opheldering van het college over de bijdrage van de gemeente aan de bouw nieuwe grote zeesluis bij IJmuiden. Eerder deze week werd duidelijk dat het mega-project een vertraging van ruim twee jaar oploopt.

De gemeente Amsterdam heeft in 2014 een bedrag van 105 miljoen euro gestoken in de bouw van de zeesluis, op de voorwaarde dat het bouwwerk tien jaar sneller - in 2019 - zal worden opgeleverd. Dat 'versnelde traject' is deze week gestrand en met ruim twee jaar vertraagd.

De SP wil weten of de gemeente nu een deel van haar bijdrage aan de zeesluis terugkrijgt. Raadslid Tiers Bakker vraagt zich af of er in het contract met de bouwers clausules zijn opgenomen voor het intrekken van de financiering bij vertraging.

D66-raadslid Hülya Kat wil van het college weten of Amsterdam nu moet opdraaien voor de extra kosten voor het ophouden van de oudere Noordersluis. Ook wil ze duidelijkheid over de gevolgen voor de werkgelegenheid in het havengebied. Eerder werd al duidelijk dat het havenbedrijf van Amsterdam per vertraagd jaar 1,3 miljoen euro compensatie krijgt.

Grootste zeesluis ter wereld

De nieuwe zeesluis bij IJmuiden wordt de grootste ter wereld en vervangt de huidige Noordersluis uit 1929. De nieuwe sluis wordt 500 meter lang, 70 meter breed en 18 meter diep. De totale kosten van de sluis waren geraamd op 764 miljoen euro. Hiervan draagt de gemeente Amsterdam 105 miljoen euro bij en de provincie 58 miljoen euro. Kostenoverschrijdingen zijn voor de rekening van de bouwbedrijven van de zeesluis. Lees hier meer over de sluis.

Dinsdag werd bekend dat de bouw van de nieuwe zeesluis in IJmuiden een vertraging oploopt van 27 maanden. De oorzaak is een onverwachte aanpassing in de constructie van de sluisdeuren. Ondanks dat de scheepvaart geen hinder zal ondervinden van de vertraging, zullen de omwonenden van het sluizencomplex wel langer last hebben van geluidsoverlast.

De omwonenden reageren dan ook geschokt op de vertraging van meer dan twee jaar. De meeste waren niet ingelicht over het feit dat zij langer bij de bouwherrie moeten wonen. "Vanaf het begin zei ik dat het 2029 zou gaan worden. Nou, wacht maar af, die kant gaan we op", aldus een buurtbewoner eerder deze week aan NH Nieuws.