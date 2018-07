OM: 'Geen concrete link drugstransporten en Rico de Chileen'

Het Openbaar Ministerie (OM) kan nog geen concrete link leggen tussen Richard R., alias Rico de Chileen, en drugstransporten. Dat bleek vrijdag tijdens een pro-formazitting in de Bunker in Osdorp.

Het OM verdenkt hem wel van het voorbereiden van internationale drugshandel. Vanuit een geïmproviseerd verborgen kantoor in het bedrijf van Rico's zus en zwager in Oostzaan zouden 'missies' worden aangestuurd voor leden van een criminele organisatie. Ook is er volgens het OM informatie die Rico kan linken aan wapenbezit en extreem vuurwapengeweld. Dit zou allemaal plaats hebben gevonden binnen de door 'De Chileen' geleide criminele organisatie.

Bij het bedrijf in Oostzaan werden ook tonnen met daarin tassen met kleine resten cocaïne, zo schrijft NU.nl. Op de ton zelf zat ook coce. Er werd ook munitie gevonden in het kantoortje. In het onderzoek zijn ook grote hoeveelheden geld gevonden. 'Het is een feit van algemene bekendheid dat de handel in drugs met grote geldbedragen gepaard gaat', zei de officier van justitie tijdens de zitting. Ook zegt het OM kasboeken in handen te hebben die wijzen op de drugshandel.

Advocaat Leon van Kleef wijzen de aanwijzingen van het OM niet op grootschalige drugshandel. Volgens de advocaat blijkt het nergens uit dat Rico de Chileen zich bezighield met voorbereiding van drugshandel. 'U gaat geen drugsmissies aantreffen', zei hij, doelend op het aansturen van de 'missies' vanuit het inmiddels failliete bedrijf.

Het onderzoek naar Richard R. is nog in volle gang. Het Nederlands Forensisch Instituut is bezig met het uitlezen van telefoons die in beslag werden genomen. Er moeten nog telefoons worden gekraakt. Van de telefoons waarbij dat gelukt is, worden de berichten nog geanalyseerd.

Naast het voorbereiden van internationale handel in drugs wordt R. ook verdacht van het witwassen van bijna 10 miljoen euro. In oktober werd hij door door de Chileense politie aangehouden in hoofdstad Santiago. Hij blijft vastzitten zeker tot de volgende pro-formazitting op 25 september.

De zitting was vandaag in de zwaar beveiligde rechtbank in Osdorp. Richard R. werd onder politiebegeleiding en onder toeziend oog van politieheli's van en naar de rechtbank vervoerd.