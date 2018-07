Stilteprotest op de Dam tegen stierenrennen in Pamplona

Zo´n dertig demonstranten van het Comité Anti Stierenvechten (CAS international) hebben vandaag de stierenvechten in Pamplona een halt toegeroepen met een stilteprotest op de Dam.

De bekendste vorm van stierenrennen is elk jaar te zien tijdens de San Fermínfeesten in Pamplona. De beelden zijn voor iedereen herkenbaar: de stieren worden losgelaten op een afgezette route door de straten en de mensen zijn gekleed in het wit met een rood sjaaltje. Volgens de actiegroep zijn deze stierenrennen alles behalve onschuldig vermaak. 'De dieren rennen onder hectische omstandigheden naar de arena om daar op dezelfde avond, tijdens het stierengevecht, gedood te worden.'

Controversieel

Er zijn ook tegengeluiden in Spanje te horen. Maar liefst tachtig procent van de Spanjaarden wil een verbod en volgens het Ministerie van Cultuur gaan slechts 6,9 procent van de Spanjaarden daadwerkelijk naar de stierenrennen. Zelfs de burgemeester van Pamplona gaf zelfs aan open te staan voor de afschaffing van de stierengevechten. Toch zal het evenement dit jaar plaatsvinden met de stieren en daarom hielden de activisten vandaag om 11.30 uur een stilteprotest op de Dam.

De Dam

Op de borden die de demonstranten vandaag meenamen was onder andere het volgende te lezen: 'The bulls that run in Pamplona are killed in a bullfight' en 'In Pamplona blood also runs with you'. Ook waren er demonstranten die hun handen rood hadden gemaakt met nepbloed.

Het protest duurde twee keer een half uur en schrijfster Yvonne Kroonenburg, ambassadrice van het CAS, was er ook bij. Tijdens het protest liepen er veel Spaanse toeristen voorbij. 'Veel Spaanse toeristen stopten en vroegen aan ons wat wij aan het doen waren. Er was heel veel begrip vanuit de Spaanse toeristen', aldus de directeur van de actiegroep.