Amsterdammer brengt huisdier naar opvang: 'Hij dacht niet dat zijn krokodil zo groot werd'

Een levende krokodil als huisdier in een Amsterdamse huiskamer: je zou denken dat dat niet mag, maar het is opvallend genoeg legaal en de dieren zijn kinderlijk eenvoudig te kopen.

De reptielenopvang in Zwanenburg slaat alarm nu ze weer een krokodil uit Amsterdam moet verzorgen. 'De eigenaar had niet verwacht dat hij zo groot kon worden', vertelt Rob Dumont van de reptielenopvang.

Krokodil in kofferbak

De krokodilkaaiman van zestig centimeter werd onlangs door de Amsterdamse eigenaar naar de opvang gebracht. 'Met het beest in een plastic bak in de kofferbak kwam hij aangereden', vertelt Dumont. 'We hebben hem voorzichtig uitgeladen en hier in een zwembadje gelegd.'

De eigenaar verzorgde krokodil Fifi in zijn huis. 'Hij had haar in een aquarium, maar het beest groeide te snel', vertelt Dumont gefrustreerd. Hij ziet vaker dat mensen een jonge kaaiman of andere krokodillensoort kopen, zonder er goed over na te denken hoe groot zo'n beest kan worden. 'Kaaimankrokodil, een soort dwergkaaiman, maar het beest doet zijn naam geen eer aan, want hij wordt al gauw 1,80 meter lang.'

Bewakers van drugsgeld

Het is zeker niet de eerste keer dat hij een krokodil binnenkrijgt. 'In Amersfoort liep een alligator tussen de wietplanten door als bewaker. De politie vond het beest tijdens een inval en bracht hem bij ons'. In Amsterdam werden krokodillen ook al eens ingezet als bewakers van drugsgeld.

Het is niet lastig om aan een krokodil te komen. Ze zijn gewoon te koop in verschillende dierenwinkels. Zo zou deze kaaiman bij een dierenwinkel in De Pijp zijn gekocht. Na een telefoontje met de dierenwinkel blijkt dat ze op maat te bestellen zijn. Voor ongeveer 200 euro krijgen belangstellenden precies de krokodil of kaaiman die ze willen hebben.

Opgezette krokodil wel verboden

Het invoeren van veel exotische dieren is verboden in Nederland. Maar als een dierenwinkel kan aantonen dat de krokodil een legale herkomst heeft en in Europa is gekweekt, of dat het beestje met een invoervergunning Europa is binnengkomen, dan is er geen enkel probleem. Gek genoeg is het invoeren van een opgezette krokodil dan wel weer verboden.

Opmerkelijk is dat de kaaiman, die is opgevangen in Zwanenburg, geen enkel document heeft. De voormalige eigenaar is onbereikbaar, en de dierenwinkel - waar het beest zou zijn gekocht - weet van niets.

Fifi blijft voorlopig daar. Het beest eet al weken niet uit stress. Het is dus nog maar de vraag of ze het overleeft.