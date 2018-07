Wethouder wil dat minister verkoop van 'huisdier-krokodillen' gaat verbieden

Ronduit bizar: dat vindt wethouder Dierenwelzijn, Laurens Ivens, de verkoop van levende krokodillen in Amsterdamse dierenwinkels. Samen met andere wethouders pleit hij al langer voor een verbod op de verkoop van krokodillen.

AT5 publiceerde vandaag een reportage over een Amsterdammer die een zogenaamde krokodilkaaiman in zijn woning hield als huisdier. Omdat het beest te groot werd, bracht de man het naar de Reptielenopvang in Zwanenburg. Wethouder Ivens reageert nu op dat verhaal en zegt

Angst voor illegaliteit

Maar Rob Dumont van de reptielenopvang wil zo'n verbod juist niet. Hij is bang dat het averechts gaat werken. 'Dan halen ze die beesten illegaal uit het buitenland en heb je er helemaal geen zicht meer op. Maar dat er iets moet gebeuren lijkt mij wel duidelijk.'

Dumont pleit voor strengere regels voor mensen die een krokodil als huisdier houden. 'Laat ze een borgsom betalen. Als ze het beest dan slecht verzorgen, kunnen we met dat geld het dier opvangen.' Maar wie dat dan moet gaan controleren, weet Dumont ook niet. 'De dierenpolitie is namelijk ook al wegbezuinigd.'

Lijst van verboden dieren

In 2015 werd in Nederland de lijst van verboden dieren aangescherpt, maar vorig jaar besloot een rechter dat de lijst beter moet. Naar verwachting komt het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met een nieuwe lijst met verboden huisdieren, maar daar komen kaaimannen en krokodillen nog niet op voor. Een woordvoerder laat weten dat er eerst naar zoogdieren gekeken wordt, daarna volgen pas de reptielen.