Grapperhaus blij met benoeming Halsema: 'Geweldig'

Ferdinand Grapperhaus, minister van Veiligheid en Justitie is erg te spreken over de benoeming van Femke Halsema als nieuwe burgemeester.

'Geweldig. Ik vind dat heel goed. Ik ben geboren in Amsterdam en ik woon er weer sinds mijn zeventiende. Ik vind het heel goed, ja', zegt de minister in het AT5-programma Park Politiek. 'Ze is een sterke vrouw met hele duidelijke opvattingen. Dat vind ik toch wel belangrijk, dat je principes neerzet en dat ook in resultaten probeert te vertalen.'

Dat Halsema een GroenLinks-burgemeester wordt ziet Grapperhaus (CDA) niet als probleem. 'Ik vind het goed dat het iemand is van de signatuur van één van de grootste partijen in Amsterdam. Ik woon al ontzettend lang in die linkse stad. En denk ik echt wel eens: nu mag het wel even minder. Maar gelukkig hebben linkse partijen in een democratie heel veel leervermogen.'

Vandaag werd Femke Halsema in de ministerraad benoemd tot nieuwe burgemeester, nadat de gemeenteraad het vorige week al eens werd over haar benoeming. De volledige uitzending van Park Politiek in Den Haag is hier terug te kijken.