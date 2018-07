Amsterdammers testen deze zomer opnieuw waterkwaliteit in de stad

Net als vorig jaar wordt ook deze zomer de Amsterdamse waterkwaliteit gemeten tijdens Het Schone Waterexperiment. Zo'n vijfhonderd Amsterdammers doen hier aan mee.

De Amsterdammers mogen van 10 juli tot eind september het water onderzoeken. Zij ontvangen een waterbox waarmee zij vijf verschillende experimenten kunnen uitvoeren. De initiatiefnemers van het experiment zijn Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Waternet en kunstenaar Pavèl van Houten.

Waterbox

De Amsterdammers die meedoen krijgen de waterbox mee naar huis. Zij meten de hoeveelheid algen in het water, het aantal e.coli-bacteriën, de groei van waterplanten, de waterdiepte en zes chemische waterparameters. Door deze experimenten meerdere keren uit te voeren hoopt de organisatie meer helderheid te verkrijgen over de kwaliteit van het water in de grachten, sloten, vijvers en vaarten van Amsterdam.

Positief

Ondanks dat het warme weer en regenbuien voor minder schoon water zorgen, zoals bijvoorbeeld algengroei, is Waternet optimistisch over de toekomst. 'De laatste jaren is het water in de grachten, sloten, vijvers en vaarten in Amsterdam veel schoner geworden.' Dit is een goed teken omdat, zeker in de zomermaanden, de Amsterdammers rijkelijk gebruik maken van het water.

Met het Schone Waterexperiment probeert de organisatie het waterbewustzijn onder de Amsterdammers te vergroten. Zij hopen uiteindelijk dat de deelnemers hun resultaten en ervaringen delen met andere bewoners.