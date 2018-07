Belgische fans uitgelaten na winst tegen Brazilië: 'We worden wereldkampioen!'

Tientallen Belgen zagen vanavond in de Westerunie hoe de Rode Duivels topfavoriet Brazilië met 2-1 versloegen in de kwartfinale.

Al in de dertiende minuut kwam België op voorsprong door een eigen goal van Fernandinho. De 2-0 werd na ruim een halfuur binnen geschoten door De Bruyne. In de tweede helft werd het nog nagelbijten geblazen toen Brazilië meerdere kansen had waar er één van werd verzilverd.

Maar na het fluitsignaal barstte het feest echt los bij de Westerunie, waar de wedstrijd op groot scherm werden uitgezonden. De halve finale is behaald. 'Ik kan het niet geloven!', zegt een supporter die in tranen is uitgebarsten. 'We hebben echt geknald!'

Er waren ook genoeg Nederlandse fans bij het feest aanwezig. 'Bij gebrek aan Nederland, kun je maar voor één ander land zijn: België!' Het vertrouwen in de komende wedstrijd is alleen maar gegroeid na de fraaie overwinning: 'Ik voel het: met dit team zijn we de gouden generatie. Deze gouden generatie gaat ervoor, we gaan winnen! We worden wereldkampioen!'

De halve finale tegen Frankrijk is komende dinsdag om 20.00 uur.