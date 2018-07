Gepassioneerde Brazilianen en een pestende Belg in Oost

In een huiskamer in Oost zagen zo'n 25 Braziliaanse Amsterdammers en één Rode Duivel hoe de Belgen de Goddelijke Kanaries uit het toernooi kegelden.

De Brazilianen hielden zich de hele wedstrijd niet in, de Belg liet zich vooral tijdens de doelpunten gelden. De Belgen spelen, na het behalen van de halve finale, dinsdagavond tegen Frankrijk.

Kijken naar Koppen

In het programma Kijken naar Koppen zie je hoe mensen in Amsterdam juichen (of juist niet) voor hun nationale elftal.