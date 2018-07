Gemeente moet medicinale cannabis vergoeden

De gemeente moet een Amsterdammer voorlopig 450 euro per maand vergoeden voor medicinale cannabis. Dat heeft de rechter bepaald.

De man deed een aanvraag voor bijzondere bijstand aangezien de zorgverzekeraar de cannabis sinds juli 2017 niet meer vergoedt. 'Wetenschappelijke onderbouwing over de medicinale werking van cannabis ontbreekt', redeneerde de verzekeraar.

Man kan niet zonder cannabis

Volgens de rechter is voldoende bewezen dat de man echt niet zonder de cannabis kan. Zo blijft hij door de cannabis op gewicht en wordt hij niet misselijk van andere, noodzakelijke medicijnen.

De gemeente moet naast betalen ook opnieuw met het dossier aan de slag. 'Het is aan de gemeente om actuele medische informatie bij de behandelaars van de man op te vragen en te beoordelen welke medische consequenties er aan de orde zijn. Vervolgens moet de gemeente bepalen of er in dit geval sprake is van een acute noodsituatie', besluit de rechtbank.

Binnen acht weken moet duidelijk worden of de cannabis vergoed blijft worden.