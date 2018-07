'Oud-wethouder Carolien Gehrels was favoriet van vertrouwenscommissie'

Carolien Gehrels zou op plek één hebben gestaan bij de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad die burgemeesterskandidaten moest voordragen. Het verzet tegen Femke Halsema zou in die commissie groter zijn geweest dan verwacht. Dat schrijft Het Parool vandaag.

In de vertrouwenscommissie neemt één lid van iedere partij plaats. Gehrels, oud-wethouder namens de PvdA, was de belangrijkste tegenkandidaat van nieuwe burgemeester Femke Halsema (Groenlinks). Gehrels zou volgens Het Parool de favoriet zijn geweest van de VVD en ook binnen haar eigen partij zou er steun voor haar zijn geweest.

Toch Halsema

Toch hoeft een meerderheid in de vertrouwenscommissie geen meerderheid in de gemeenteraad te betekenen, want daar telt de grootte van de fractie weer gewoon mee. GroenLinks en D66 steunden waarschijnlijk Halsema, waarmee zij al 18 zetels van de benodigde 23 kon rekenen.

Lees ook: Amsterdammers reageren op keuze voor Halsema: 'Ik ben fan!'

Uiteindelijk werd er na 4,5 uur vergaderen dan ook voor Halsema gekozen door de gemeenteraad. Maar helemaal zonder slag of stoot ging dat dus zeker niet, blijkt ook nu weer. 'Er kan er maar één winnen, en daarom heb ik Femke dan ook van harte gefeliciteerd met dit prachtige ambt. Vanuit mijn huidige rol bij Arcadis zal ik goede en mooie dingen voor de stad blijven doen', reageert Gehrels in de krant.