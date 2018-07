Motorclub Caloh Wagoh na reeks verdenkingen: 'Veel niet bewezen'

Leden van motorclub Caloh Wagoh worden de laatste tijd regelmatig in verband gebracht met ernstige misdrijven. Zo zit een lid vast voor de raketbeschieting bij het weekblad Panorama. Daarnaast zouden meerdere leden betrokken zijn bij de liquidatie van Jaïr Wessels, een Amsterdamse crimineel. Volgens de club zijn er veel dingen geïnsinueerd die niet bewezen zijn.

In een interview met het AD reageert een van de oprichters van Caloh Wagoh op de verdenkingen. Zo zit Richard Z., de president van de chapter uit Woerden, vast voor de raketaanslag bij Panorama. 'Het is niet aan mij om daar iets van te vinden. Het ging erom of hij een goede aanvulling kon zijn voor de club. Hij is president van chapter Silencio. Dat heeft hij naar mijn mening goed gedaan. De chapter is aardig gegroeid', zegt de mede-oprichter, die zichzelf Worcc noemt, tegen de krant.

'Wij weten van niets'

Ook over de liquidatie van Jair Wessels, waarvoor twee leden van de club vastzitten, is Worcc duidelijk. 'Wij weten als club niets van die liquidatie af. Trek niet te snel conclusies: over Richard werd ook gezegd dat hij die raket afschoot op de Panorama. Dat bleek niet zo te zijn. Of deze jongens echt iets gedaan hebben, moet nog bewezen worden. In dat geval zijn ze als individu verantwoordelijk.'

Hoewel de mede-oprichter van Caloh Wagoh geen fan is van de media, besloot hij wel een interview aan het AD te geven. 'Ik zit hier voor mijn broeders die zich niet kunnen verdedigen tegen deze verdachtmakingen en om over hun veiligheid te waken. Eén broeder (G.G.) wordt in De Telegraaf gelinkt aan de moord op de kroongetuige van Nabil B. Dat verhaal klopt gewoon niet', besluit hij.