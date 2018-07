Tekort aan verpleegkundigen, opnamestop bij VUmc kinderen

De afdeling Intensive Care Kinderen van het VUmc doet vanaf dinsdag 10 juli geen opnames meer. De afdeling kampt met een ernstig tekort aan kinderverpleegkundigen.

De ouders of verzorgers van de kinderen, van wie de opname uitgesteld wordt tot medio september, zijn persoonlijk op de hoogte gebracht.

Er is een tekort aan IC-kinderverpleegkundigen waardoor besloten is om vanaf aakomende dinsdag geen opnames meer te doen. Dit is het gevolg van het landelijk tekort aan gespecialiseerde IC-kinderverpleegkundigen dat al enige tijd een probleem is.

