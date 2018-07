Flinke rookpluimen uit Noord: boot uitgebrand

Bij een brand aan de Distelweg in Noord is een klein bootje uitgebrand. De brand zorgde voor flinke rookontwikkeling. 'Het gaat om een zeilbootje van polyester, dat brandt wel', meldt een woordvoerder van de brandweer.

Ondanks de flinke rookontwikkeling viel de schade mee. 'Het bootje is uitgebrand maar het vuur was snel gedoofd. Er was niemand aanwezig en er is niemand gewond geraakt', vertelt de woordvoerder.

Hoe de brand kon ontstaan is nog onduidelijk.