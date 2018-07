Arboretum Oosterbegraafplaats verdord: 'Het lijkt de Sahara wel'

Geel gras, hangende hortensia's en verdroogde boompjes. De bomentuin van de Nieuwe Oosterbegraafplaats ligt er verdord bij. Beheerder Johan Mullenders moet alles groen zien te houden met de extreme droogte, maar hij redt dat niet. Daarom vraagt Johan nu hulp van bezoekers en omwonenden.

'We redden het gewoon niet. Hoe goed we ook ons best doen, alles verdroogd. We hopen dat er mensen kunnen komen helpen met gietertjes', zegt Johan tegen AT5. Het is voor hem frustrerend: 'We komen aan hele delen van het park niet toe.'

Het blijft warm

Vooralsnog ziet het er niet naar uit dat er snel regen komt. De nood is dus hoog. Op dinsdag na komen de temperaturen de hele aankomende week ruim boven de twintig graden uit. Er zal dus flink water moeten worden gegeven.

Ondertussen hoopt Johan dat de schade beperkt blijft. 'Het lijkt wel de Sahara', besluit hij.