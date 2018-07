Ouders doodgeslagen Robert Gerritsen willen eerherstel: 'Hij was geen vechtersbaas'

De ouders van Robert Gerritsen, de man die in september 2016 om het leven kwam bij een vechtpartij op de Wallen, willen eerherstel voor hun zoon. Ze vinden dat hij ten onrechte is weggezet als vechtersbaas.

'De politie vertelde dat op geen enkele manier was gebleken dat Robert zelf gevochten had of dat hij agressor was geweest', aldus zijn oom.

Hoe zat het ook alweer?

Robert en zijn vrienden vertrekken die zaterdagavond 3 september vanuit Voorthuizen naar Amsterdam voor een vrijgezellenfeestje. De groep heeft het gezellig, maakt een rondje over de grachten en belandt uiteindelijk op de Wallen. Maar op een bepaald moment slaat om onduidelijke reden de vlam in de pan. Op de drukke Oudezijds Achterburgwal krijgt de groep uit Voorthuizen het aan de stok met een aantal mannen uit Oost-Europa, Roemenië zal later blijken. Er worden over en weer rake klappen uitgedeeld.

De 32-jarige Robert, tegelzetter en vader van twee jonge kinderen, krijgt een klap op zijn achterhoofd en loopt ernstig hersenletsel op. Hij overlijdt die maandag in het VUmc ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Tekst gaat verder onder video:

Vredesstichter

In de media bestaat dan al een dag het beeld dat Robert het slachtoffer is geworden van zinloos geweld. De politie brengt die maandag, op de dag van zijn overlijden, een persbericht naar buiten waarin ze op basis van getuigen stelt dat Gerritsen de ruzie probeerde te sussen. Hij zou een 'vredesstichter' zijn geweest. 'Volgens getuigen begon de ruzie tussen een groep lichtgetinte mannen en drie mannen met een Oost-Europees uiterlijk. Een derde groep mannen – waar het slachtoffer toe behoorde - wilde de ruzie sussen en sprong ertussen', zo schrijft de politie.

Terughoudend

Maar daar moet de politie een week later op terugkomen. In opsporingsprogramma's vertelt de politie, na het bestuderen van vele uren aan camerabeelden, dat de vriendengroep en Robert zelf een actieve rol hebben gehad in de vechtpartij. Het ging volgens de politie om een ruzie tussen de mannen uit Voorthuizen en drie mannen uit Roemenië. Een derde groep is er nooit geweest. Een woordvoerder zegt op 14 september in het AT5 Nieuws: 'Naarmate het onderzoek vorderde, bleek er een andere situatie te zijn. Mogelijk hadden we daar iets terughoudender in kunnen zijn.'

Bewakingsbeelden

Maar dat gaat er bij de ouders van Robert niet in. Zijn vader ziet ook de bewakingsbeelden en voor hen staat vast dat Roberts rol minimaal is geweest. 'Er is duidelijk te zien dat hij geen actieve rol had', vertelt zijn vader. 'Mijn beeld was direct al: het kan niet zo zijn. Ik heb er nooit anders over gedacht.' Roberts familie blijft hopen op eerherstel voor hun zoon. 'Dat heeft hij verdiend. En dat is ook hetgeen waar ik al die maanden voor vecht. Hij wordt nu onterecht weggezet als vechtersbaas, terwijl hij dat niet was', aldus zijn vader Bert. Hij erkent dat zijn zoon onderdeel was van de groep die betrokken was bij de vechtpartij, maar is ervan overtuigd dat zijn zoon niet heeft geschopt of geslagen.

'Geen agressor'

Een paar maanden na zijn dood krijgt de familie bezoek van de leider van het politieteam dat de zaak onderzocht. 'Die vertelde toen dat op geen enkele manier was gebleken dat Robert gevochten had en dat ook op geen enkele manier was gebleken dat hij agressor was geweest', zegt Dick, de oom van Robert. 'Op de beelden heb ik gezien dat hij iemand wegduwt, maar niet agressief, meer op een sussende manier. Dat was net voordat hij de fatale klap kreeg. Juridisch gezien kan hij zich misschien schuldig hebben gemaakt aan een strafbaar feit, maar dat maakt de familie eigenlijk niet uit; wij willen gewoon dat verteld wordt dat Robert zelf niet gevochten heeft.'

Complexe zaak

Maar of dat ook gaat gebeuren is de vraag. Het Openbaar Ministerie (OM) laat in een reactie weten een andere lezing te hebben. 'Deze zaak is zeer complex. Deelname aan openlijk geweld in vereniging is niet in een paar woorden te omschrijven', aldus een woordvoerder van het OM. Tijdens de rechtszaak zal het OM hier verder op ingaan. Drie Roemeense verdachten moeten zich vanaf maandag verantwoorden voor doodslag in vereniging. Vijf mannen uit Voorthuizen, vrienden van Robert, staan ook terecht. Zij worden verdacht van openlijk geweld. De rechtbank heeft vier dagen uitgetrokken voor de zaak.